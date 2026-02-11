Talas'ta Çocuklar Teravihte Buluşuyor: Her akşam sürpriz hediyeler

Ramazan’ın birlik, beraberlik ve paylaşma iklimini çocukların kalbinde daha da güçlendirmeyi amaçlayan etkinlik, Talas genelindeki camilerde gerçekleştirilecek.

HER TERAVİH BİR KURA HAKKI

7-18 yaş arası çocuklara yönelik hazırlanan programda, her teravih namazına katılan çocuklar için bir kura hakkı verilecek. Ramazan boyunca sürecek etkinlikte sürpriz hediyeler çocukları bekliyor. Hediye kurası ise 18 Mart 2026 Çarşamba günü, son teravih namazında yapılacak.

Etkinlik sadece Talas ilçesi sınırları içerisindeki camilerde geçerli olacak.

MANEVİ ATMOSFERDE ÇOCUKLARLA RAMAZAN COŞKUSU

“Hoş Geldin Ramazan” mesajıyla karşılanan etkinlikte, camiler çocukların neşesiyle dolacak. Hem ibadet bilincinin küçük yaşta kazandırılması hem de cami ortamının çocuklar için daha sıcak ve samimi hale gelmesi hedefleniyor.

Programa katılmak isteyen çocukların cami görevlilerine kayıt yaptırmaları gerekecek, böylece tüm aileler Ramazan boyunca çocuklarıyla birlikte teravihte buluşmuş olacak.

Talas’ta bu Ramazan, minarelerin ışığında yükselen dualar çocukların sevinciyle birleşecek; teravih akşamları hem gönülleri hem de yüzleri aydınlatacak.