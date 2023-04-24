Talas'ta Çocuklara Çifte Bayram Coşkusu

Talas Belediyesi, iki bayramın bir arada yaşandığı 23 Nisan Pazar Gününü çocuklara özel etkinlikle kutladı. Birbirinden özel oyunlarla eğlenen çocukların sevinci görülmeye değerdi.

Bu yıl, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın aynı güne denk gelmesiyle Talas Belediyesi de çocuklara farklı bir bayram coşkusu yaşatmak için kolları sıvadı. Çocuklar için özel olarak çocuk şenliği programı düzenlendi. Talas Yamaç Paraşütü İniş Alanında, Talas Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ortaklaşa yapılacak olan etkinlikte birbirinden eğlenceli aktivitelerle hem çocuklar hem de büyükler keyifli bir bayram geçirdi. Şişme oyun gruplarının ağırlıkta olduğu organizasyonda çocuklar, balon futbolundan voleybola, bilek güreşinden okçuluk ve badmintona kadar birçok farklı oyunlarla doyasıya eğlendi.

Öğle saatlerinden itibaren alana gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir yandan çocuklarla ve aileleriyle sohbet ederken diğer yandan da Türk Bayraklarını dağıtarak bayram coşkularına ortak oldu. Daha sonra kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, sözlerine Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak başlarken, “103 yıl önce TBMM açıldı. O günden bugüne ne kadar şükretsek, onur duysak azdır. Devletin bölünmez bütünlüğü için ne söylesek, ne kadar çabalasak azdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ferdi olmaktan gurur duyuyoruz. Hepinize saygılar sunuyor, değerli yavrularımızın gözlerinden öpüyorum. Bütün yavrularımız bizim geleceğimiz. Cumhuriyet’in 100. yılında, nice yüzyıllarda Türkiye Cumhuriyeti payidar olsun” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da “Cenabı Allah bizlere Türk Bayrağımızın altında nice yıllar yaşamamızı nasip etsin. Başkentimiz Ankara, ay yıldızlı Türk Bayrağımız olmazsa olmazımızdır. Hep beraber bayraklarımızı sallayalım” diye konuştu.

Çocuklarıyla birlikte alanda eğlenenlerden Sinem Onmaz, “Talas Belediyemiz her zamanki gibi çocuklara ayrıcalığını gösterdi. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program hazırlanmış” dedi. Alanı tesadüfen gördüğünü belirten Merve Arslan ise, “Bu iki bayramı çocuklarımızla birlikte kutlamak büyük bir mutluluk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde görüşlerini iletti. Nimet Soylu da, “Çocuklarımız için büyük bir etkinlik. Talas Belediyesine teşekkür ediyorum. Coşku ve sevinç içinde bayramımızı kutluyoruz.” derken, Akın Demir isimli vatandaş ise yaşanan depremler nedeniyle buruk bir bayram olduğunu belirterek, “Bir yanımız hep buruk. Hüzünlü bir bayram sevinci yaşıyoruz. İnşallah bunu aşacağız. Bununla birlikte dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olan 23 Nisan’ı da çocuklarımızla kutluyoruz. Bu güzel etkinlik için de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Çocuklar da alanda olmaktan ve bayramı kutlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Akşama kadar süren etkinlikte çocuklara pamuk şeker, kek ve su ikram edildi. Programa ayrıca Vosvos araçlar da renk kattı.