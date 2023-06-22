Talas'ta deneme bahçeleriyle yeni ürünlere teşvik

Talas Belediyesi'nin tarım ve hayvancılıktaki yenilikçi ve örnek modeli her geçen gün artarak devam ediyor. Bu çerçevede ilçedeki çiftçilere örnek olması açısından çilekten, kiraza, bodur elmadan reçellik güle kadar geniş bir yelpazede deneme bahçeleri kurularak ürün yetiştirildi.

PAYLAŞ
  • 22.06.2023 13:25
  • Güncelleme: 22.06.2023 13:34
  • 60
Talas'ta deneme bahçeleriyle yeni ürünlere teşvik
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin tarım ve hayvancılıktaki yenilikçi ve örnek modeli her geçen gün artarak devam ediyor. Bu çerçevede ilçedeki çiftçilere örnek olması açısından çilekten, kiraza, bodur elmadan reçellik güle kadar geniş bir yelpazede deneme bahçeleri kurularak ürün yetiştirildi.

Reşadiye Ek Hizmet Binasının atıl olan bahçesinin deneme bahçelerine dönüştürülmesiyle başlayan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

İçerisinde bölgenin iklim yapısına uygun olan ve ekonomik değeri bulunan ürünlerin yer aldığı mini bahçelerde çiftçilere alternatif üretim modeli amaçlandı. Çalışma kapsamında ekilen ve dikilen numune ürünlerden olumlu sonuçlar alındı.

Alternatif ürün örnekleri

Deneme bahçesine bölgenin rakım ve iklimine uygun olarak tıbbi aromatik aronya, çilek, çalı grubu bitkileriyle, Antep fıstığı, kurt üzümü, fındık, böğürtlen, sofralık üzüm, bodur elma, soğuğa dayanıklı ceviz, reçellik gül ve kiraz çeşitleri gibi ürünler dikildi.

Çiftçi kazanacak ekonomiye katkı olacak

Mini bahçelerde elde edilen bu ürünlerin muhtarlarla bölge çiftçileri davet edilerek tarlalarında üretmeleri sağlanacak. Böylece çiftçiler alternatif ürün üretirken aynı zamanda ekonomiye de katkıda bulunacak.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Koramaz Vadisi, araç trafiğine kapatıldı

Koramaz Vadisi, araç trafiğine kapatıldı

Polisler adım adım takip etti, hırsızları kıskıvrak yakaladı

Polisler adım adım takip etti, hırsızları kıskıvrak yakaladı

Rotary Kulübü ERÜ'ye cihaz bağışladı

Rotary Kulübü ERÜ'ye cihaz bağışladı

Talas Belediyesi'nden kurban satış alanına ücretsiz servis

Talas Belediyesi'nden kurban satış alanına ücretsiz servis

Tırlar kaza yaptı, meyveler yola saçıldı

Tırlar kaza yaptı, meyveler yola saçıldı

Odakır: 'Kurban Bayramı öncesinde piyasalar canlanacak'

Odakır: 'Kurban Bayramı öncesinde piyasalar canlanacak'

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

6
Erciyes'in güzellikleri bu sergide

Erciyes'in güzellikleri bu sergide

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hırsızlık şebekesi üyeleri yakalandı

Hırsızlık şebekesi üyeleri yakalandı

Yıldızevler Mahallesi'nde 1 kişi evinde ölü bulundu

Yıldızevler Mahallesi'nde 1 kişi evinde ölü bulundu

DAHA FAZLA
Koramaz Vadisi araç trafiğine kapatıldı

Koramaz Vadisi araç trafiğine kapatıldı

Yabancı gençler Türk kültürüne ait el sanatlarını yaptı

Yabancı gençler Türk kültürüne ait el sanatlarını yaptı

Bayram öncesi semt pazarı fiyatları | 22.06.2023

Bayram öncesi semt pazarı fiyatları | 22.06.2023

Kayseri'de yaşayan yabancılardan deprem bölgesine anlamlı destek

Kayseri’de yaşayan yabancılardan deprem bölgesine anlamlı destek

Kayseri Şeker'den çiftçiye bayram avansı

Kayseri Şeker'den çiftçiye bayram avansı