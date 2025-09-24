Talas'ta Deprem Tatbikatına Tam Not

Tatbikat süresince Bahçelievler ve Yenidoğan mahallelerinde enkaz kaldırma, arama-kurtarma, yaralı taşıma ve ilkyardım çalışmaları başarıyla uygulandı. Ayrıca Pati Evi ve Doğal Yaşam Alanı’nda hayvan dostlarımızın korunmasına yönelik yapılan tatbikat, afet yönetiminin geniş kapsamlı boyutunu ortaya koydu.

KOORDİNASYONUN ÖNEMİ

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tatbikatla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Deprem gerçeğini unutmadan her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Belediyemizin Afet İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kurumlarımızla birlikte yürüttüğümüz bu tatbikat, afet anında koordinasyonun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin.”

“AFETLERE HAZIRLIK TEMEL GÖREVİMİZ”

Başkan Yalçın, afetlere hazırlığın modern belediyecilik anlayışının vazgeçilmez bir parçası olduğuna da dikkat çekerek, “Bizim için belediyecilik yalnızca yol, park, temizlik gibi hizmetlerden ibaret değildir. Afetlere hazırlık, vatandaşımızın güvenliği ve yaşam kalitesinin korunması da görevimizin temel bir parçasıdır. Talas’ta attığımız her adımı bu bilinçle planlıyor, geleceği güvenle inşa etmenin gayretiyle hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Tatbikatı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Talas Kaymakamı İlyas Memiş de sahada takip ederek çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplerin uyumu ve hazırlık düzeyi, hem yetkililerden hem de gözlemcilerden büyük takdir topladı.