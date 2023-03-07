Talas’ta, depremzedelere mezar yeri ve nikah ücretsiz

Talas Belediye Meclisi Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda 12 madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda çeşitli nazım imar ve bayındırlık konularının yanı sıra Kahramanmaraş’ın Onikişubat Belediyesi ile ‘kardeş şehir’ protokolü imzalanması da kabul edildi. Başkan Mustafa Yalçın’a protokol imza yetkisinin verildiği kararla, depremden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden birisi olan Onikişubat’a yapılacak yardımların daha hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

MEZAR VE NİKAH ÜCRETSİZ

Meclis toplantısında ayrıca Talas’ta ikamet eden depremzedelere kolaylık sağlayan kararlar da alındı. Buna göre Talas’ta konaklayan depremzedelerden vefat edenlere, talep edilmesi halinde Talas Mezarlığı’ndan ücretsiz mezar yeri verilmesi kabul edildi. Ayrıca Talas’ta konaklayıp da evlenmek için başvuru yapanlardan nikah ve nikah cüzdanı ücreti alınmaması karara bağlandı.

KREFELD VE KALESİJA’DAN NAKDİ YARDIM

Talas Belediye Meclisinde yer alan iki gündem maddesinde ise yurt dışından deprem bölgesine yapılacak yardımlara dair konular ele alındı. Buna göre Almanya’nın Krefeld şehrinde yaşayan gurbetçilerin temin ettiği 5 bin avro ile 300 bin liranın depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarında kullanılmak şartıyla Talas Belediyesi’ne bağışlanması talebi kabul edildi.

Gündemde ayrıca Talas Belediyesi’nin kardeş şehir ilişkisi içerisinde olduğu Bosna Hersek’in Kalesija Belediyesi’nden gönderilen 10 bin 225 avroluk yardımın kabul edilmesi ve depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılması da karara bağlandı.