Talas'ta dijital dönüşüm için stratejik adım

Programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkan Vekili Murat İlhan, iletişim kanallarındaki hızlı dönüşüme dikkat çekerek; "Gelişen teknolojiyle birlikte iletişim mecraları da farklı bir yöne evrildi. Günümüzde insanlar arası kitle iletişimi bambaşka boyutlara ulaştı. Telefon, gazete, radyo, TV gibi klasik araçlar varlığını sürdürse de, cep telefonu ve sosyal medya başta olmak üzere inovasyon araçları onların yerini almaya başladı. Belediyeler de bu dönüşüme ayak uydurmak zorunda" dedi. İlhan, doğru iletişim stratejilerini geliştirmek için eğitimin önemine vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bilinçli ilerlemek, en az emek ve maliyetle en yüksek verimi sağlamak bizim için kritik bir unsur. Bunun yolu da uzmanlardan alınan doğru eğitimden geçiyor. Bu kapsamda Ahmet Hamurcu ve ekibine teşekkür ediyorum. Üç hafta sürecek program, sahadaki ve hizmet binasındaki tüm personelimize eş zamanlı olarak verilecek. Belediyemizin çalışmalarını en iyi şekilde duyurmak, sahada yapılanları sosyal medya ve diğer teknolojik araçlarla hedef kitlemize aktarmak adına çok faydalı bir süreç olacağına inanıyorum."

Eğitimin koordinatörü olan teknoloji uzmanı Ahmet Hamurcu, dijital dünyanın hızlı değişimine dikkat çekerek eğitimin temel felsefesini; "Dijital dünyada birçok şey değişmeye başladı ve bu değişim hayatımızı doğrudan etkiliyor. Temel dinamikler hem yönetim anlayışımızı hem de günlük yaşamımızı kökünden dönüştürüyor. Bu doğrultuda, kıymetli Başkanımız Mustafa Yalçın’ın vizyonuyla ‘Talas 5.0 Kurumsal Marka, Online İtibar ve Stratejik İletişim Projesi’ adı altında bir masterclass eğitim modeli ortaya çıktı" şeklinde anlattı. Hamurcu; masterclass yönteminin derin bilgiyi sadeleştirerek uygulanabilir hale getiren bir eğitim metodu olduğuna dikkat çekerek programın belediye iletişiminde yeni bir standart oluşturacağını söyledi.

Talas Belediyesinin dijital çağın gerekliliklerine uyum sağlayan, vizyoner yaklaşımını ortaya koyan bu eğitim programı, kurumun iletişim gücünü artırmayı ve Talas’ın marka değerini geleceğe taşımayı hedefliyor.