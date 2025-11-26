  • Haberler
Talas'ta Dijital Güvenlik Eğitimi: Osmanlı Evi'nde Dolandırıcılığa Karşı Bilinçlendirme

Talas Belediyesi, dijital dolandırıcılığa karşı 60 yaş ve üzeri vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla önemli bir eğitim programı düzenledi. Osmanlı Kültür Evi'nde gerçekleştirilen 'Dolandırıcılığa Karşı Akıllı Telefon Kullanımı' eğitiminde, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Bürosu uzmanları tarafından kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Dolandırıcılık Yöntemleri ve Uyarılar

Programda, son dönemde artan telefon dolandırıcılığı yöntemleri ele alındı. Uzmanlar, dolandırıcıların en çok 60 yaş ve üzerindeki vatandaşları hedef aldığını belirterek şu uyarılarda bulundu:

- Korkutma Taktikleri: “Sizi ‘hesaplarınız terör örgütleri tarafından kullanılıyor’ diyerek korkutmaya çalışanlara kesinlikle inanmayın.”
- Güvenli İnternet Kullanımı: “Sosyal medyada karşınıza çıkan her linke tıklamayın, her mesajı açmayın. Bu tür linkler telefonlarınıza virüs bulaştırarak banka hesaplarınıza ve e-Devlet bilgileriniz dahil tüm özel verilerinize erişebilir.”
- Kredi Kartı Güvenliği: “Kredi kartınızı hiçbir platforma vermeyin, mümkün olduğunca sanal kart kullanın.”

İlçe Emniyet Müdürü'nden Önemli Hatırlatma

Talas İlçe Emniyet Müdürü Enis Şimşek, vatandaşlara önemli bir hatırlatma yaparak, “Çocuğunuzun terör örgütlerinin eline düştüğünü söyleyip sizden para isteyenlere kesinlikle itibar etmeyin. Polis, asker, savcı, hâkim sizden asla para istemez. Eğer bilginize başvurulacaksa polis merkezine davet edilirsiniz.” dedi. Şimşek, polis merkezinin yerinin de Cemil Baba Mezarlığı’nın karşısında olduğunu belirtti.

Talas Belediyesi, vatandaşların dijital güvenliğini artırmaya yönelik bilinçlendirme çalışmalarına devam edecek. Bu kapsamda bir sonraki eğitim, 28 Kasım Cuma günü saat 13.15’te Mevlana Mahalle Meydanı’ndaki Selçuklu Kültür Evi’nde gerçekleştirilecek. 60 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar, ücretsiz olarak katılım sağlayarak dijital tehditlere karşı kendilerini koruma konusunda değerli bilgiler edinebilecek.

Haber Merkezi

