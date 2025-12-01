Talas'ta dolandırıcılara karşı 'Güvenli İnternet Eğitimi' devam ediyor

Programda, son dönemde artan telefon dolandırıcılığı yöntemleri tüm yönleriyle ele alındı. Uzmanlar, dolandırıcıların özellikle 60 yaş ve üzeri vatandaşları hedef aldığını belirterek, “Sizi ‘hesaplarınız terör örgütleri tarafından kullanılıyor’ diyerek korkutmaya çalışanlara kesinlikle inanmayın. Sosyal medyada karşınıza çıkan her linke tıklamayın, her mesajı açmayın. Bu tür linkler telefonlarınıza virüs bulaştırarak banka hesaplarınıza ve e-Devlet bilgileriniz dahil tüm özel verilerinize erişebilir. Kredi kartı bilgilerinizi hiçbir platformla paylaşmayın, mümkün olduğunca sanal kart kullanın.” uyarısında bulundu.

DOLANDIRICILIĞA KARŞI BROŞÜR

Eğitim programının sonunda, vatandaşların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri dolandırıcılık teşebbüslerine karşı daha bilinçli hareket etmelerini sağlamak amacıyla uyarı ve bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı. Broşürlerde, en sık kullanılan dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yolları sade ve anlaşılır bir dille anlatıldı.

Talas Belediyesi, büyüklerin dijital dünyada kendilerini daha güvende hissetmesi için bu tür bilinçlendirme programlarını sürdürmeye devam edecek.