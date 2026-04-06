Talas’ta Dönüşüm Hız Kesmiyor: Harman Mahallesi’nde 3. Etap Başladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye genelinde sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine dikkat çekerek, devlet ve yerel yönetimlerin uyum içinde çalıştığını vurguladı.

“En üst çatımız devlet. Devletimiz bu noktada güzel çalışıyor, belediyeler de elinden gelen gayreti gösteriyor” diyen Başkan Yalçın, Harman Mahallesi’ndeki dönüşüm sürecinin etaplar halinde planlandığını belirtti.

İlk etapta 66 dairenin tamamlandığını hatırlatan Başkan Yalçın, ikinci etapta ise 34 dairenin temelinin atıldığını ifade ederek, “Üçüncü etapla birlikte dönüşüm çalışmalarımızı daha da ileri taşıyoruz. Son etapta ise Başarı Sitesi, Arzu Evler ve Çiğdem Evler için planlama çalışmalarına başlayacağız” dedi.

“NE KADAR HIZLI HAREKET EDERSENİZ O KADAR HIZLI BİTER”

Kentsel dönüşümde vatandaşların sürece aktif katılımının önemine dikkat çeken Başkan Yalçın, “Siz ne kadar hızlı hareket ederseniz süreç o kadar hızlı ilerler. Hak sahiplerinin yüzde 100 uzlaşmasıyla işler çok daha kolaylaşıyor. Amacımız sizleri en kısa sürede sağlıklı ve güvenli konutlara kavuşturmak” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın’ın konuşmasının ardından teknik ekip tarafından 3. etap kentsel dönüşüm projesine ilişkin sunum gerçekleştirildi. Toplantıda hak sahipleri, merak ettikleri soruları doğrudan yetkililere ileterek detaylı bilgi alma imkânı buldu.

90 DAİRE YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Üçüncü etap kapsamında 22 blokta bulunan toplam 90 daire yıkılarak, yerine modern mimariye sahip, depreme dayanıklı ve sosyal yaşam standartlarını yükselten yeni konutlar inşa edilecek.

Talas Belediyesinin şehircilik vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen proje, ilçede sadece yapı stokunu yenilemekle kalmayıp, daha güvenli ve nitelikli yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor.