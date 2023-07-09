Talas'ta drone ile ilaçlama devri

Talas Belediyesi ilçe tarımına yönelik katkılarına bir yenisini daha ekledi. Tarımda teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan Talas Belediyesi, tarım alanlarının ilaçlamasını insansız hava aracı ile yapmaya başladı.

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  • 09.07.2023 10:04
  • Güncelleme: 09.07.2023 10:39
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Talas'ta drone ile ilaçlama devri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi ilçe tarımına yönelik katkılarına bir yenisini daha ekledi. Tarımda teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan Talas Belediyesi, tarım alanlarının ilaçlamasını insansız hava aracı ile yapmaya başladı.

Talas Belediyesi tarafından daha önce ekimi yapılan tarım arazilerinde hem verimli bir ilaçlama gerçekleştirmek hem de zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamak amacıyla başlatılan uygulamada 760 dekar alan drone ile ilaçlandı. Uygulama ile ekili alanların üzerinden traktör veya başka bir araçla geçilmediğinden %6 gibi bir oranda da ürün kaybı engellenmiş oluyor. Talas Belediyesi’nin ilçede bir ilki gerçekleştirerek başlattığı uygulama hakkında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tarımsal kalkınmaya büyük önem verdiklerinin altını çizerek bu konuda ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Başkan Yalçın, “Hasadın en verimli şekilde olmasını amaçlıyoruz. Drone ile ilaçlamada ekinleri çiğnemeden işlem yapılması önemli bir avantaj. Bu aynı zamanda ülkemiz için de milli gelirin heba olmaması demek. Zamandan, yakıttan tasarruf sağlayacak bir uygulama. Tarımsal kalkınma yolunda ne gerekiyorsa yapacağız.” dedi.

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İHA

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