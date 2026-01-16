Talas'ta E-Sporun Yıldızları Seçiliyor

16-22 yaş arası gençlere yönelik düzenlenecek seçmelerde Valorant, CS GO ve FIFA branşlarında değerlendirmeler yapılacak. Seçmeler, Atatürk Bulvarı Dedeoğlu Parkı karşısındaki Talas Belediyesi Espor Arena ve İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Oyuncu seçim mülakatları yüz yüze yapılacak olup, mülakatı başarıyla geçen adaylar Talas Belediyespor’un lisanslı e-spor oyuncusu olma hakkı kazanacak.

ALTERNATİF SPOR VE KARİYER YOLU

Gençlerin teknolojiyle iç içe, disiplinli ve profesyonel bir spor anlayışıyla yetişmesini hedefleyen Talas Belediyesi, e-spor alanındaki bu çalışmasıyla hem yetenek keşfini hem de gençlere alternatif bir spor ve kariyer yolu sunmayı amaçlıyor.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar,

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5ZlZnvhIVUQA0BPAGvg4SwLLdLNNumXtOGGeO5fuEC0_Ctg/viewform?pli=1 adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak sürece dahil olabiliyor.

Detaylı bilgi ve iletişim için [email protected] adresi ile @talasbelediyeespor sosyal medya hesabı üzerinden Talas Belediyesi Espor Akademisi’ne ulaşılabiliyor.

Talas Belediyesi, gençleri geleceğin sporuna davet ederek e-sporda da öncü belediye vizyonunu kararlılıkla sürdürüyor.