  • Haberler
  • Gündem
  • Talas'ta Eğitimde Yenilik: 'Matematik Köyü' Projesi İçin İlk Adımlar Atıldı

Talas'ta Eğitimde Yenilik: 'Matematik Köyü' Projesi İçin İlk Adımlar Atıldı

Talas Belediyesi, eğitim alanında önemli bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor. 'Matematik Köyü' projesi kapsamında, Akçakaya Mahallesi'nde bulunan eski okul binasının dönüşümü için yerinde incelemeler gerçekleştirildi.

Talas'ta Eğitimde Yenilik: 'Matematik Köyü' Projesi İçin İlk Adımlar Atıldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Matematik Köyü Projemiz için Akçakaya Mahallemizde bulunan eski okul binasının dönüştürülmesi noktasında incelemelerde bulunduk. Şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Proje tamamlandığında, matematiğin deneyimleyerek öğrenileceği, doğayla iç içe bir eğitim ortamı Akçakaya'da hayat bulacak. “Matematik Köyü”nün, hem kırsal kalkınmaya hem de bilimsel eğitime önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kocasinan Belediyesi'nden Ata Tohumlarıyla Sürdürülebilir Tarım Projesi
Kocasinan Belediyesi'nden Ata Tohumlarıyla Sürdürülebilir Tarım Projesi
Talas'ta Eğitimde Yenilik: 'Matematik Köyü' Projesi İçin İlk Adımlar Atıldı
Talas'ta Eğitimde Yenilik: "Matematik Köyü" Projesi İçin İlk Adımlar Atıldı
Başkan Büyükkılıç, Teşkilat Akademisi'nde konuştu
Başkan Büyükkılıç, Teşkilat Akademisi'nde konuştu
Kayseri'de Dualarla Uğurlanan Gönül İnsanı: Öğretmen Ahmet Bulut'a Veda
Kayseri’de Dualarla Uğurlanan Gönül İnsanı: Öğretmen Ahmet Bulut’a Veda
Akar'dan Orman Yangınları Mesajı: 'Birlikte Koruyacağız'
Akar’dan Orman Yangınları Mesajı: “Birlikte Koruyacağız”
İMH 15. Anadolu Buluşması Kayseri'de Gerçekleştirildi
İMH 15. Anadolu Buluşması Kayseri'de Gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!