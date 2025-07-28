Talas'ta Eğitimde Yenilik: 'Matematik Köyü' Projesi İçin İlk Adımlar Atıldı
Talas Belediyesi, eğitim alanında önemli bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor. 'Matematik Köyü' projesi kapsamında, Akçakaya Mahallesi'nde bulunan eski okul binasının dönüşümü için yerinde incelemeler gerçekleştirildi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Matematik Köyü Projemiz için Akçakaya Mahallemizde bulunan eski okul binasının dönüştürülmesi noktasında incelemelerde bulunduk. Şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Proje tamamlandığında, matematiğin deneyimleyerek öğrenileceği, doğayla iç içe bir eğitim ortamı Akçakaya'da hayat bulacak. “Matematik Köyü”nün, hem kırsal kalkınmaya hem de bilimsel eğitime önemli katkılar sağlaması bekleniyor.