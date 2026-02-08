Talas'ta Ehliyetsiz Sürücü Bahçe Duvarından Uçtu
Kayseri'nin Talas ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak 5 metrelik bahçe duvarından aşağıya düştü. Şans eseri kazada sürücü hafif yaralandı.
Olay, Reşadiye Mahallesi Erciyes Caddesi’nde meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 38 SD 052 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulukları aşarak bahçe duvarından uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından A.Ö., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.