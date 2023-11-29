Talas'ta engellilere ücretsiz film gösterimi
Engellilere yönelik birçok faaliyette bulunan Talas Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Acı ve Tatlı Hayat filmini ücretsiz izlettirecek.
- 29.11.2023 14:55
- Güncelleme: 29.11.2023 15:26
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Engellilere yönelik birçok faaliyette bulunan Talas Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Acı ve Tatlı Hayat filmini ücretsiz izlettirecek.
Yönetmeni, senaristi ve oyuncularının tamamının işitme engelli olduğu filmde birbirini seven bir çiftin evlenmeleri konusunda başından geçenler anlatılıyor.
İşitme engellilere yönelik olan film, 3 Aralık 2023 pazar günü saat 13.00’te Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezinde izlenebilecek.
Katılımın yoğun olması beklenen organizasyon yine ücretsiz şekilde gerçekleştirilecek.
İHA
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