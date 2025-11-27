Talas'ta Filelerin Şampiyonu 'Alpagutlar' Oldu

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası, Talas ilçesinde heyecan dolu anlara sahne oldu. İlçedeki okulların öğretmen takımlarının kıyasıya mücadele ettiği turnuvada, Osman Neyire Akgöz İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinden oluşan 'Alpagutlar' takımı şampiyonluk ipini göğüsledi.

Turnuva boyunca gösterdikleri uyum, mücadele ve centilmenlikle dikkat çeken Alpagutlar, final maçında rakiplerini geride bırakarak Talas’ın gururu oldu. Hem sporun birleştirici gücünü hem de öğretmenler arasındaki dayanışmayı pekiştiren bu etkinlik, Öğretmenler Günü’ne anlamlı bir katkı sundu.

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla gerçekleşen turnuva, öğretmenlerin sosyal ve sportif yönlerini ortaya koyarken, izleyenlere de keyifli anlar yaşattı. Alpagutlar’ın başarısı, ilçede alkışlarla karşılandı.

Haber Merkezi

