Talas'ta fırsat günleri yaklaşıyor

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 16 villa parseli, 2 ticaret parseli ve 1 konut parselinden oluşan taşınmazların satış ihalesine sayılı günler kaldı. Şehrin incisi Talas'ın sayfiye mahallelerindeki bu satışlardan elde edilecek gelir, Talas Belediyesinin yatırım ve hizmetlerine kaynak olacak.

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  • 05.07.2023 12:09
  • Güncelleme: 05.07.2023 13:01
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Talas'ta fırsat günleri yaklaşıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait 16 villa parseli, 2 ticaret parseli ve 1 konut parselinden oluşan taşınmazların satış ihalesine sayılı günler kaldı. Şehrin incisi Talas’ın sayfiye mahallelerindeki bu satışlardan elde edilecek gelir, Talas Belediyesinin yatırım ve hizmetlerine kaynak olacak.

Belediye Meclis Salonunda 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek ihalede ilk olarak Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 2116 ada 5 parseldeki 1.467 metrekarelik konut arsası satışa sunulacak. Kapalı zarf usulüyle yapılacak bu ihalenin muhammen bedeli 7 milyon lira olarak belirlendi.

16 ADET VİLLA PARSELİ

Bu ihaleden sonra Yukarı Talas’ta bulunan 16 adet villa parselinin satış ihalesine geçilecek. Bu parsellerin muhammen bedeli 1 milyon 500 bin ile 3 milyon lira arasında olacak.

Günün son ihalesinde ise bağ ve sayfiyelik Yukarı Talas ile Reşadiye mahallelerindeki 2 adet ticaret parselinin satışı yapılacak. Ticaret parsellerinin muhammen bedeli Yukarı Talas 2403 ada 3 parsel için 2 milyon, Reşadiye Mahallesi 2401 ada 1 parsel için 1 milyon lira olacak.

Katılımın yoğun olması beklenen ihale ile ilgili teferruatlı bilgi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/ 2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir. İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilir.

YATIRIMLARA YENİ KAYNAK

Taşınmazların satışından elde edilecek gelir, Talas Belediyesinin gerçekleştireceği yeni hizmet ile yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak.

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İHA

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