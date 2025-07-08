Talas'ta Gazzeli Çocuklar Parkı

Belediye Meclis Salonunda Belediye Başkan Vekili Kemalettin Cengiz Tekinsoy başkanlığında gerçekleşen toplantıda 17 gündem maddesi görüşüldü.

Çeşitli İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporlarının ele alındığı meclis toplantısında, enerji ihtiyacının düzenli ve kesintisiz karşılanabilmesi için Mevlana Mahallesi 1959 ada 1 parseldeki alana 15 metrekarelik trafo planlanması ile Yenidoğan Mahallesi 27 ada 312 parselde bulunan planlı park alanındaki trafo alanının parkın güneydoğusuna taşınması talebi kabul edildi.

Toplantıda ayrıca Mevlana Mahalle Meydanı, Yamaç Paraşütü İniş Alanı, mesire alanları ile Talas Millet Bahçesi ve çevrelerinin temizliğinde kullanılmak üzere 1 adet orta boy, yol ve kaldırım süpürme aracının satın alınmasına onay verilirken, Talas Gençlik Merkezi önünde yer alan park alanına “Gazzeli Çocuklar Parkı” isminin verilmesi kabul edildi.

Diğer yandan toplantıda ağustos ayında meclisin tatil edilmesi hususu da karara bağlandı.

ŞEHİTLER ANILDI

Mecliste konuşan Belediye Başkan Vekili Kemalettin Cengiz Tekinsoy, Irak’ın kuzeyinde yer alan Pençe Kilit Harekat bölgesinde meydana gelen ve 12 Mehmetçiğin şehit olmasıyla sonuçlanan olayla ilgili konuştu.

Tekinsoy, “Değerli arkadaşlar, belediyemiz gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesine istinaden 2025 yılı Temmuz ayı birinci toplantısı birinci birleşimini açıyorum. Kuzey Irak’ta şehit olan 12 askerimize buradan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bir sonraki meclis toplantısı 1 Eylül 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.