Talas'ta Gelenek Geleceğe Usta Ellerle Taşınıyor

Talas Belediyesi, geçmişin birikimini geleceğe taşıyan geleneksel el sanatlarına verdiği değeri bir kez daha taçlandırdı. Talas'ın Zincidere Mahallesi'ndeki tarihi Kız Yetimhanesi müştemilatı içerisinde faaliyet gösteren, Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesinin örnek projelerinden Talas Restorasyon Eğitim Merkezi (TAREM) bünyesinde görev yapan ustalar, kültürel mirasın yaşatılmasındaki emekleriyle önemli bir ünvana layık görüldü.

Talas'ta Gelenek Geleceğe Usta Ellerle Taşınıyor

Ahşap Ustası Şenel Doğan ve Taş Ustası Ali İnal, “Geleneksel El Sanatları – Ahşap ve Taş İşçiliği” dalında Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olmaya hak kazanarak Talas’ın kültürel zenginliğini ulusal ölçekte temsil etme gururunu yaşadı.

“BU SANATLAR BİZİM KİMLİĞİMİZDİR”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, TAREM ustalarını makamında ağırlayarak başarılarından dolayı tebrik etti. Başkan Yalçın, geleneksel sanatların sadece bir meslek değil, aynı zamanda milletin hafızası olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Geleneksel El Sanatları – Ahşap ve Taş İşçiliği dalında Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olmaya hak kazanan Belediyemiz TAREM ustalarımızdan; Ahşap Ustası Şenel Doğan ve Taş Ustası Ali İnal’ı tebrik ediyor, geleneksel sanatlarımızın yaşatılmasında gösterdikleri özveri için kendilerine teşekkür ediyorum.”

TAREM, KÜLTÜREL MİRASIN YAŞAYAN OKULU

Talas Belediyesinin restorasyon ve koruma alanındaki vizyon projelerinden biri olan TAREM, Zincidere Mahallesi’ndeki tarihi Kız Yetimhanesi müştemilatında, yalnızca yapıları değil bu yapılara ruh veren sanatları da geleceğe taşıyor. Ahşap ve taş işçiliğinde yılların birikimini genç nesillere aktaran ustalar, Talas’ı geleneksel sanatlar alanında önemli bir merkez haline getiriyor.

ULUSLARARASI İŞ İMKÂNI

Öte yandan kursiyerlerin e-devletten sorgulanabilen sertifika sahibi olduğu TAREM ile unutulmaya yüz tutan geleneksel zanaat ve el sanatları gelecek kuşaklara aktarılırken, kursiyerlere de gerek yurt içinde gerekse uluslararası restorasyon çalışmalarında iş imkânı doğuyor.

Başkan Yalçın’ın öncülüğünde sürdürülen bu anlayış, belediyeciliği sadece hizmet üretmekle sınırlı görmeyip kültürü, kimliği ve toplumsal hafızayı koruyan bir yaşam standardı olarak ele alıyor. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

1 yılda 4 bin 600 kilogram ekmek israftan kurtarıldı
1 yılda 4 bin 600 kilogram ekmek israftan kurtarıldı
ERÜ'nün Yeni Hastane Binası Kendi Enerjisini Üretecek
ERÜ’nün Yeni Hastane Binası Kendi Enerjisini Üretecek
Evde Yaşlı Destek Hizmeti, 3 bin 135 ulu çınara el uzattı
Evde Yaşlı Destek Hizmeti, 3 bin 135 ulu çınara el uzattı
Erciyes Üniversitesi, THE Awards Asia 2026'da Asya'nın En İyi 8 Üniversitesi Arasında Finalde
Erciyes Üniversitesi, THE Awards Asia 2026’da Asya’nın En İyi 8 Üniversitesi Arasında Finalde
Elektrikli araç alacaklar dikkat Kayseri'deki şarj istasyonu sayısı belli oldu
Elektrikli araç alacaklar dikkat; Kayseri’deki şarj istasyonu sayısı belli oldu
'Sağlıklı bir diş olmadan sağlıklı bir gülüş tasarımı yapılmaz'
“Sağlıklı bir diş olmadan sağlıklı bir gülüş tasarımı yapılmaz”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!