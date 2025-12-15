Talas’ta Geleneksel Üç Ayları Karşılama Programı

Maneviyatın ve gönül ikliminin ön plana çıkacağı programda, sevilen sanatçı Necip Karakaya naatlar, ilahiler ve ezgilerle sahne alarak katılımcılara duygu dolu bir gece yaşatacak. Gönüllere hitap eden eserlerin seslendirileceği etkinlik, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirecek.

BAŞKAN YALÇIN’DAN DAVET

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, üç ayların toplumsal dayanışmayı ve manevi hassasiyetleri güçlendiren özel zamanlar olduğuna dikkat çekerek, “Bu mübarek zaman dilimlerinin ilçemize, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı gecede bir araya gelmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Rahmet ve bereket ikliminin hissedileceği bu anlamlı buluşma, 18 Aralık 2025 Perşembe akşamı saat 20.00’de Erciyes Kültür Merkezi’nde gönülleri bir araya getirecek.