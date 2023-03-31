Talas'ta gönül sofrası kuruldu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, depremzedelere iftar verdi. Afetzedelerle yakından ilgilenen Başkan Yalçın, 'Hepimize geçmiş olsun. Allah bir daha böyle keder vermesin' dedi.

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  • 31.03.2023 12:30
  • Güncelleme: 31.03.2023 13:25
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Talas'ta gönül sofrası kuruldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, depremzedelere iftar verdi. Afetzedelerle yakından ilgilenen Başkan Yalçın, “Hepimize geçmiş olsun. Allah bir daha böyle keder vermesin” dedi.

Mevlana Sosyal Tesisindeki iftara Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in eşi Sümeyra Çiçek, Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra çok sayıda depremzede aile katıldı. Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, afetzede aileler ve çocuklarla yakından ilgilendi.

İftarın ardından konuşan Başkan Yalçın, sözlerine, “Allah başka keder vermesin” diyerek başlarken, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar ve depremzedelere de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Yalçın, iftar programına katılmalarından dolayı teşekkür ederek, depremin ardından ilk dakikalarda hemen Vali Gökmen Çiçek ile irtibata geçip AFAD’a hareket ettiklerini söyledi.

Bölgeye Talas’tan yapılan çalışmalar

Başkan Yalçın, deprem bölgesine yapılan yardımlar ve çalışmalardan bahsederek, “Talas Belediyesi olarak Elbistan’da konteyner kent yaşam alanı yaptık. Güzel bir yaşam merkezi oldu. Bir taraftan depremin acılarını hissederken bir taraftan da 10 saniyede bir TIR Kahramanmaraş’a akın ediyordu. Allah devletimize zeval vermesin, milletimizden de bu hassasiyeti almasın” diye konuştu.

“Yaralarımızı birlikte sarıyoruz”

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilerken, “Kayıplarımız ve zorluklara rağmen yaşamımızı sürdürmek zorundayız. Çocuklarımız, gelecek nesillerimiz, devletimiz ve milletimiz için bunu yapmalıyız. Allah devletimize güç versin, bu yüce milleti korusun” şeklinde konuştu.

Vali yardımcısının büyük acısı

Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya da, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerle ilgili, “Bir arkadaşımız ‘hepimiz öldük ancak bazılarımızı gömdüler’ diye yazmıştı. Bu söz, yaşanan olayı çok güzel anlatıyor. Çok değerli Mustafa Başkanımızın da belirttiği gibi sözün bittiği yerdeyiz. Ben Adıyamanlıyım. Depremde öz kardeşim de dahil 500’den fazla akrabamızı kaybettik” ifadelerini kullandı.

Depremze Hediye Nur’a doğum günü sürprizi

Konuşmaların ardından afetzede Hediye Nur Ceylani isimli gencin 21. yaş günü, hazırlanan doğum günü pastasıyla kutlandı.

Program, Başkan Yalçın tarafından çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etmesiyle sona erdi.

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İHA

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