Talas'ta görüntü kirliliğine geçit yok

Talas Belediyesi sıcakların artmasıyla birlikte her yıl olduğu gibi yine boş araziler ve otlak alanlarda tesviye ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

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  • 28.07.2023 12:11
  • Güncelleme: 28.07.2023 13:59
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Talas'ta görüntü kirliliğine geçit yok
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi sıcakların artmasıyla birlikte her yıl olduğu gibi yine boş araziler ve otlak alanlarda tesviye ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Yapılan tesviye çalışmasıyla görüntü kirliliği ortadan kaldırılırken otlardan kaynaklanacak yangın riski ve sinek oluşumunun da önüne geçilmiş oluyor. İlçe genelinde çevre düzenlemesi ve temizlik çalışması yürüten Talas Belediyesi, boş arazilerde yer alan hafriyatların kaldırılmasının yanı sıra yangın riski ve çeşitli haşeratın üremesine neden olabilecek kuru otları da temizliyor. Bahçelievler ve Mevlana Mahalleleri başta olmak üzere Talas genelinde yürütülen çalışmalarda ayrıca zamanla oluşan çukurlar da kapatılarak düzeltmeler gerçekleştiriliyor.

2 greyder, 3 kepçe ve 2 kamyon olmak üzere toplam 7 araçla yapılan çalışmalarda 17 personel görev alıyor.

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İHA

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