Talas'ta Hacivat - Karagöz Heyecanı

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve Aralık ayı boyunca devam edecek olan kültür-sanat etkinlikleri başlıyor. Programın ilk etkinliği büyük-küçük herkesin vazgeçilmezi arasında adını yazdıran Hacivat-Karagöz perde oyunu olacak.

10 Aralık Cumartesi ve 11 Aralık Pazar günleri Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek gösteri, çocuklara keyifli saatler yaşatacak. Ücretsiz olarak sunulacak gösteriye vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.