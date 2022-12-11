Talas'ta hafta sonu Hacivat-Karagöz heyecanı yaşandı

Talas'ta hafta sonu Hacivat-Karagöz tiyatrosu heyecanı yaşandı. Aralık ayını kültür-sanat ayı olarak ilan eden Talas Belediyesi, programların startını Türk tiyatrosunun vazgeçilmezlerinden olan Hacivat-Karagöz tiyatrosuyla verdi.

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  • 11.12.2022 15:28
  • Güncelleme: 11.12.2022 16:13
Talas'ta hafta sonu Hacivat-Karagöz heyecanı yaşandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas’ta hafta sonu Hacivat-Karagöz tiyatrosu heyecanı yaşandı. Aralık ayını kültür-sanat ayı olarak ilan eden Talas Belediyesi, programların startını Türk tiyatrosunun vazgeçilmezlerinden olan Hacivat-Karagöz tiyatrosuyla verdi.

10 Aralık Cumartesi ve 11 Aralık Pazar günleri Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe küçük-büyük herkes yoğun ilgi gösterdi. Özellikle çocuklara farklı ve eğlenceli bir hafta sonu yaşatan etkinlikte büyükler de doyasıya eğlendi.

“Adeta çocukluğuma döndüm”

Program sonrası düşüncelerini dile getiren büyükler ve çocuklar, çok eğlendiklerini ve böyle bir etkinlikten dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

Dilara Yaman isimli bir vatandaş yaşadığı mutluluğu bu tiyatro ile çocukluğuna yeniden gittiğini ifade ederek, “Çok beğendik, çok mutlu oldum. Çocukluğuma döndüm adeta. Eski günlerimizi andık, eğitici bir etkinlik oldu.

Talas Belediyesi’ne çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Ailesiyle Hacivat-Karagöz tiyatrosunu izleyemeye gelen Yusuf Buğra isimli bir çocuk da, “Çok beğendim, çok eğlendim. Başkan Amca’ya çok teşekkür ederim” dedi.

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İHA

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