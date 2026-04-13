Talas’ta Hafta Sonu Mesaisi: Yeni Park Ve Otopark Alanları İncelendi

Cumartesi sabahının erken saatlerinde gerçekleştirilen saha gezisinde, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak yeni alanların oluşturulması adına detaylı değerlendirmeler yapıldı. İlçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen incelemelerde, özellikle araç yoğunluğunu azaltacak ve sosyal yaşam alanlarını artıracak projeler masaya yatırıldı.

Başkan Yalçın, belediyeciliğin sadece mesai saatleriyle sınırlı olmadığını belirterek, “Talas’ımızın her köşesinde yaşamı kolaylaştıracak, nefes aldıracak alanlar oluşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, çözümlerimizi sahada şekillendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan incelemelerin ardından ilgili birimlere gerekli talimatların verildiği öğrenilirken, Talas Belediyesinin önümüzdeki süreçte yeni park ve otopark projelerini hayata geçirmesi bekleniyor. Bu çalışmaların, ilçede hem trafik düzenine katkı sağlaması hem de sosyal yaşamı zenginleştirmesi hedefleniyor.