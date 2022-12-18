Talas'ta Hafta Sonu Tiyatro Keyfi
7'den 70' her yaş için farklı programlar düzenleyen Talas Belediyesi, Aralık ayı etkinlikler zincirinde hafta sonu hem büyüklere hem de küçüklere yönelik tiyatro oyunlarına yer verdi.
- 18.12.2022 10:27
- Güncelleme: 18.12.2022 11:25
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7’den 70’ her yaş için farklı programlar düzenleyen Talas Belediyesi, Aralık ayı etkinlikler zincirinde hafta sonu hem büyüklere hem de küçüklere yönelik tiyatro oyunlarına yer verdi.
Bu çerçevede Cuma Günü ‘Ziyafet Sofrası’ isimli yetişkin tiyatro gösterisi seyirciyle buluşurken Cumartesi Günü de ‘Çarpım Tablosu’ isimli çocuk tiyatrosu sahnelendi. Kayseri Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen oyunlara vatandaşların ilgisi büyük oldu. Program sonunda ise Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, oyuncuları tebrik ederek çiçek ve kitap verdi. Aylık takvimler halinde devam edecek etkinlikler serisinin Aralık ayındaki diğer programları ise şu şekilde:
Atatürk’ün Kayseri’ye Gelişi Fotoğraf Sergisi
19 Aralık Pazartesi, saat 13.00
Talas Belediyesi Meclis Salonu Fuaye Alanı
Başarı Bedel İster Konferansı
Konuşmacı: Nurullah Genç
21 Aralık Çarşamba, saat 19.30
Sabancı Kültür Merkezi
Taksim Trio Konseri
23 Aralık Cuma, saat 20.00
Erciyes Kültür Merkezi
Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı
Konuşmacı: Turgay Anar
27 Aralık Salı, saat 13.30
Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi
Talas Belediyesinin tüm kültür sanat etkinlikleri ücretsiz olarak takip edilebilecek.