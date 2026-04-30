Talas’ta Haşeratla Mücadele Seferberliği Başladı

İlk etapta yeşil alanlarda gerçekleştirilen uygulamalarla, zararlıların daha ortaya çıkmadan kontrol altına alınması hedefleniyor. Bu kapsamda parklar, yürüyüş yolları ve dinlenme alanları titizlikle ilaçlanıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yaz ayları gelmeden, vatandaşlarımızın sivrisinek ve haşere kaynaklı rahatsızlıklar yaşamaması için erken tedbirlerimizi alıyoruz. Larva döneminde yapılan bu ilaçlamalarla sorunu kaynağında çözmeyi hedefliyoruz. Talas'ta daha yaşanabilir bir çevre için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek” dedi.

ÜREME KAYNAKLARI HEDEF ALINIYOR

Çalışmalar sadece yeşil alanlarla sınırlı kalmıyor. Karasineklerin üremesinde önemli rol oynayan gübre alanları ve çöp konteynerleri de düzenli olarak ilaçlanıyor. Bu sayede haşeratın çoğalmasının önüne geçilerek daha sağlıklı bir çevre oluşturulması amaçlanıyor.

DOĞAYA ZARAR VERMEDEN ETKİLİ MÜCADELE

Bahar aylarında eriyen kar sularıyla birlikte oluşan dere yatakları ve akar sularda da özel bir mücadele yürütülüyor. Sivrisinek oluşumunu engellemek amacıyla, suyun doğal yapısını bozmayan ve diğer canlılara zarar vermeyen biyolojik ürünler kullanılıyor. Böylece hem çevre korunuyor hem de etkin sonuç alınıyor.

AĞAÇLARDA YENİ NESİL KORUMA: ARBORJET SİSTEMİ

Talas Belediyesi, mücadelede teknolojik yöntemleri de devreye aldı. Yeni nesil arborjet sistemi ile ağaç gövdelerine doğrudan enjeksiyon yapılarak hem ağaçlara zarar veren zararlılarla mücadele ediliyor hem de vatandaşın yaşam konforu artırılıyor.

SEZON BOYUNCA KESİNTİSİZ ÇALIŞMA

Havaların ısınmasıyla birlikte uçkun haline geçen haşeratlara karşı da kapsamlı bir mücadele yürütülecek. Talas genelinde sürdürülen ilaçlama çalışmaları, vatandaşların daha sağlıklı, huzurlu ve konforlu bir yaz mevsimi geçirmesi amacıyla sezon boyunca aralıksız devam edecek.