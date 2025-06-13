Talas'ta Haşereyle Kararlı Mücadele

Yaz mevsiminin etkisini yoğun şekilde hissettirdiği bugünlerde, Talas Belediyesi halk sağlığı ve çevre konforunu korumaya yönelik ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında artış gösteren uçucu haşerelere ve doğayla temasın arttığı bölgelerde karşılaşılması muhtemel zararlılara karşı önleyici ilaçlama uygulamaları hız kazandı.

Talas'ta Haşereyle Kararlı Mücadele

Talas’ın farklı noktalarında sürdürülen “Larvasit Biyosidal İlaçlama” yöntemiyle; metruk yapılar, su birikintileri, dere yatakları, çöp konteynerleri, gübrelikler ve mazgallar gibi risk taşıyan alanlar düzenli olarak ilaçlanıyor. İnsan sağlığına ve doğaya zarar vermeyen özel içerikli kimyasallarla yapılan bu müdahaleler, özellikle açık alanlarda geçirilen vakitlerin huzurlu ve konforlu geçmesi için büyük önem taşıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Yaz mevsiminin keyfini vatandaşlarımızın sağlık endişesi yaşamadan sürdürebilmesi için ekiplerimiz sahada. Uçucu haşerelerden, doğrudan temasla risk oluşturabilecek zararlılara kadar geniş bir yelpazede önlem alıyoruz. Talas’ta temiz, huzurlu ve sağlıklı bir çevre sadece bir hizmet değil, aynı zamanda bir yaşam vizyonudur” dedi.

Yaz boyunca periyodik olarak sürdürülecek ilaçlama çalışmalarıyla, hem doğayla iç içe alanlarda güvenli bir ortam sağlanıyor hem de haşere kaynaklı olası rahatsızlıkların önüne geçiliyor. Talas Belediyesi, vatandaşların refahı ve yaşam kalitesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Haber Merkezi

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