Talas'ta Hizmet Kalitesi Mercek Altında

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Erman Ağmaz, Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Sorumlusu Mehmet Ali Çetinkaya, birim müdürleri ve belediyede görev yapan iç tetkikçiler katıldı.

“RİSKLERİ ERKEN GÖRMEK, HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK DEMEKTİR”

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Erman Ağmaz, iç tetkiklerin kurum kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirterek, çalışanlara özverili katkılarından dolayı teşekkür etti.

İç tetkik sürecinin sadece yasal bir zorunluluk olmadığını ifade eden Ağmaz, “İç tetkik; riskleri erken görmek, kamu zararını önlemek, denetim süreçlerinde kuruma avantaj sağlamak ve en önemlisi vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak anlamına geliyor. Birimlerimizin kendi görevlerinin yanı sıra yürüttüğü bu çalışmalar ilk bakışta ek bir yük gibi görünse de kurumumuzun gelişimine önemli katkılar sağlıyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

“20 YILLIK KALİTE TECRÜBESİ”

Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu Mehmet Ali Çetinkaya ise Talas Belediyesinin kalite yönetimi konusunda köklü bir tecrübeye sahip olduğunu belirtti.

Çetinkaya, “İlk kalite tetkik sürecimiz 2006 yılında başladı. Kalite belgelerimiz üç yılda bir yenileniyor. Yeni bir değerlendirme dönemine girmiş bulunuyoruz. Yılda iki kez iç tetkik gerçekleştiriyoruz. Zorunlu olan yıllık tetkikimizi aralık ayında tamamlamıştık. Şimdi gerçekleştireceğimiz çalışma ise temmuz ayında yapılacak TSE denetimine hazırlık niteliği taşıyor.” ifadelerini kullandı.

HEDEF: SÜREKLİ GELİŞİM VE DAHA ETKİN HİZMET

Toplantıda, iç tetkik sürecinin işleyişi, birimlerin sorumlulukları ve kalite standartlarının geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı. Talas Belediyesi, düzenli olarak yürüttüğü kalite yönetim sistemi uygulamalarıyla hizmet süreçlerini sürekli iyileştirmeyi, kaynakları daha etkin kullanmayı ve vatandaş memnuniyetini artırmayı hedefliyor.