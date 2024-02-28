Talas'ta İlyas Yalçıntaş konseri
Talas Belediyesi, sevilen sanatçı İlyas Yalçıntaş'ı Kayserililerle buluşturacak.
Talas Belediyesi, sevilen sanatçı İlyas Yalçıntaş’ı Kayserililerle buluşturacak.
Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi ve Türk Dünyası Erciyes Çocuk Nörolojisi Kongresi kapsamında Talas Belediyesi tarafından düzenlenecek konser 1 Mart Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonundaki konser, Talas Belediyesi’nin tüm kültür sanat etkinliklerinde olduğu gibi yine ücretsiz olarak izlenebilecek.
İHA
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