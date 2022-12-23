Talas'ta iş güvenliği eğitimleri devam ediyor

Talas Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önleyici ve bilgilendirici çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen organizasyonla belediye çalışanlarına iş güvenliği alanında eğitim programı düzenlendi.

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  • 23.12.2022 14:43
  • Güncelleme: 23.12.2022 15:16
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Talas'ta iş güvenliği eğitimleri devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önleyici ve bilgilendirici çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen organizasyonla belediye çalışanlarına iş güvenliği alanında eğitim programı düzenlendi.

Talas Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşen eğitim programına Başkan Yardımcısı Koray Kök ve birim müdürünün yanı sıra belediye çalışanları katıldı. Programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök, amaçlarının kaliteli hizmeti düşük riskle sunmak olduğunu söyledi.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Seda Nur Erboğa tarafından verilen eğitim programında, iş ortamında uyulması gereken tedbirlerden yasal mevzuatlara kadar çeşitli konular üzerinde durulurken çalışma esnasında yapılan hatalar ve doğru davranışlar da anlatıldı.

İlk önce yasal mevzuat konularının anlatıldığı programda çalışanların dikkat etmesi gereken konular hatırlatılarak iş kazalarını en aza indirmek için alınması gereken tedbirlere dikkat çekildi. Programda ayrıca kaza durumunda yapılacak ilk yardım müdahalelerinden de bahsedildi. Yaşanması muhtemel yangın, kesici ve delici aletle yaralanma, dikkatsizlik sonucu düşme gibi kazaların da göz önüne serildiği eğitim programında bu tür olaylara karşı yapılması gereken davranışlar üzerinde duruldu.

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İHA

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