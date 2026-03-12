Talas’ta İstiklal marşı ve Çanakkale zaferi anıldı

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ile Talas Şehit Mahmut Yıldırım Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda tarihçi ve emekli öğretim görevlisi Ahmet Nedim Kilci, Milli Mücadele yıllarını ve Çanakkale’de verilen mücadeleyi sunum ve videolar eşliğinde anlattı.

“ÇANAKKALE RUHUNU YAŞATMAK ÖNEMLİ”

Konuşmasında Çanakkale ruhunun ve İstiklal Marşı’nın arkasındaki fedakarlıkların genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Kilci, “Üstat Mehmet Akif Ersoy’u sadece anmak değil, anlamak; vatan uğruna canını ve kanını verenleri anmak ve anlamak için toplandık. Çanakkale’yi bir güne sığdırmamak ve bu ruhu gençlere aktarmak çok önemli” dedi.

“BU DUYGULAR BİZİ AYAKTA TUTUYOR”

Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da bu tür etkinliklerin milli duyguları canlı tuttuğunu belirterek, “Bu konferansı defalarca izledim ancak her defasında insan kendini tutamıyor. İyi ki bu duygularımız var. Hocamız ömrünü verdiği konuları bizlerle paylaştı, kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programda Grup Şantiye de seslendirdiği türkülerle etkinliğe eşlik etti. Programın sonunda katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla “Ölürüm Türkiyem” türküsünü hep birlikte söyleyerek duygu dolu anlar yaşadı.