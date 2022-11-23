Talas'ta Jandarma Konseri heyecanı

Talas Belediyesi tarafından düzenlenecek Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu konserine sayılı saatler kaldı.

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  • 23.11.2022 10:19
  • Güncelleme: 23.11.2022 11:23
Talas'ta Jandarma Konseri heyecanı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından düzenlenecek Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu konserine sayılı saatler kaldı.

Kültür ve sanat alanındaki faaliyetleriyle dikkat çeken Talas Belediyesi, yine farklı bir etkinliğe imza atıyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın özel davetiyle şehre gelecek Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Kayserililere unutulmaz bir gece yaşatacak. Birbirinden özel konserlerle şimdiye kadar birçok farklı şehirde konser vererek dinleyicilerin milli ve manevi duygularını kabartan Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, bu kez 24 Kasım Perşembe günü Talas’ta sahne alacak.

GENÇ ASTSUBAYIN YÜREKLERE DOKUNAN SESİ

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin mezuniyet töreninde seslendirdiği Kerkük Zindanı türküsüyle yüreklere dokunan Jandarma Astsubay Büşra Bilge Demir’in de aralarında bulunduğu bando, Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da sahne alacak.

24 Kasım Öğretmenler Günü’ne denk gelen bu özel ve anlamlı konsere başta öğretmenler olmak üzere bütün Kayserililerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

İHA

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