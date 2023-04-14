Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatları

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 13 daire, 1 konut arsası ve 19 villa parselinden oluşan taşınmazlar, düzenlenecek ihale ile satışa sunulacak. Şehrin incisi Talas'ın gözde mahallelerindeki bu satışlardan elde edilecek gelir, Talas Belediyesinin önemli yatırım ve hizmetlerinde kullanılacak.

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  • 14.04.2023 15:27
  • Güncelleme: 14.04.2023 15:47
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Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatları
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait 13 daire, 1 konut arsası ve 19 villa parselinden oluşan taşınmazlar, düzenlenecek ihale ile satışa sunulacak. Şehrin incisi Talas’ın gözde mahallelerindeki bu satışlardan elde edilecek gelir, Talas Belediyesinin önemli yatırım ve hizmetlerinde kullanılacak.

Belediye Meclis Salonunda 26 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek ihalede ilk olarak Kiçiköy Mahallesinde bulunan 2116 ada 5 parseldeki 1.467 metrekarelik konut arsası kapalı zarf usulüyle satışa sunulacak. 14 milyon lira muhammen bedelli konut arsası satışından sonra Yukarı Talas’ta bulunan 14 adet villa parselinin ihalesine geçilecek. Bu parsellerin muhammen bedeli 1 milyon 750 bin ile 4 milyon lira arasında olacak.

SOSYAL DONATILARLA İÇ İÇE

Daha sonra ise Bahçelievler Mahallesi Gürsu Sokakta yer alan AFM Eylül Sitesi B Bloktaki 13 daire satışa sunulacak. İnşaat kalitesinin yanında etrafındaki sosyal donatılarla da dikkat çeken daireler Fatma-Mustafa Hasçalık ilk ve ortaokulu, Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesis ve spor salonu ile Talas’ın en güzel parklarından olan Muhsin Yazıcıoğlu Parkına da yürüme mesafesinde yer alıyor. 2+1 şeklindeki daireler 1 milyon 740 bin ile 1 milyon 850 bin lira arası muhammen bedellerle satışa çıkartılacak. Günün son ihalesinde ise bağ ve sayfiyelik Reşadiye Mahallesindeki 4 adet villa arsasının satışı yapılacak. Villa arsalarının muhammen bedeli 2 milyon 200 bin ile 2 milyon 500 bin lira arasında olacak. Katılımın yoğun olması beklenen ihale ile ilgili teferruatlı bilgi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/ 2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir. İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilir.

YATIRIMLARA YENİ KAYNAK

Taşınmazların satışından elde edilecek gelir, Talas Belediyesinin gerçekleştireceği önemli ve yeni hizmet ile yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak.

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İHA

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