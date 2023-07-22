Talas'ta kadınlar matinesi

Cumhuriyetin 100. yılını anlamlı kılmak ve coşkulu şekilde kutlamak isteyen Talas Belediyesi, özel etkinlikler ve açılışlar planladı.

PAYLAŞ
  • 22.07.2023 13:45
  • Güncelleme: 22.07.2023 19:18
  • 52
Talas'ta kadınlar matinesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhuriyetin 100. yılını anlamlı kılmak ve coşkulu şekilde kutlamak isteyen Talas Belediyesi, özel etkinlikler ve açılışlar planladı.

“Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri” adı altında yıl boyu gerçekleştirilecek etkinliklerin ilkinde kadınlara özel sinema gösterimi yapılacak. Başrollerini Demet Akbağ ve Yetkin Dikinciler’in paylaştığı ‘Nadide Hayat’ filmi için kadınlar matinesi düzenlenecek.

30 yıllık hayat arkadaşını kaybedince büyük bir boşluğa düşen Nadide’nin (Demet Akbağ) hayata tutunma mücadelesini konu edinen film, Talas Gezegen Düğün Salonu’nda 25 Temmuz Salı günü saat 15.00’te başlayacak ve ücretsiz olarak takip edilebilecek.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de 112 ekipleri yılın 6 ayında 82 bin vakaya müdahale etti

Kayseri’de 112 ekipleri yılın 6 ayında 82 bin vakaya müdahale etti

Menemen'deki Bilirkişi Oyununu Kayserili Avukat Bozdu

Menemen'deki Bilirkişi Oyununu Kayserili Avukat Bozdu

Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri başlıyor

Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri başlıyor

Benzine büyük zam beklentisi

Benzine büyük zam beklentisi

Gelinlikte kiralama revaçta

Gelinlikte kiralama revaçta

Adıyamanspor, Kayseri'de hazırlıklarını sürdürüyor

Adıyamanspor, Kayseri'de hazırlıklarını sürdürüyor

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

3
Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

4
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

5
Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

6
İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gurbetcilerimiz gelmeye başladı

Gurbetcilerimiz gelmeye başladı

Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa otomobil çarptı

DAHA FAZLA
Mimsin'de inşaat malzemeleri alev aldı

Mimsin’de inşaat malzemeleri alev aldı

Talas'ta kadınlar matinesi

Talas'ta kadınlar matinesi

Melikgazi'de mahalle buluşmaları başlıyor

Melikgazi'de mahalle buluşmaları başlıyor

İndirimli ev eşyası satan mağazada izdiham

İndirimli ev eşyası satan mağazada izdiham

Hacılar ADEM'de Sertifika Töreni

Hacılar ADEM'de Sertifika Töreni