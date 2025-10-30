Talas'ta Kalasik Araçlarla 29 Ekim Turu

Talas Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediye Meydanı'ndan başlayan kutlamalarda klasik araçlar ve çift katlı otobüsle ilçe turu düzenlenerek Cumhuriyet coşkusu tüm Talas'a yayıldı.

Kutlama programı, Belediye Meydanı’nda düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Alanı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet’in 102. yılını kutlamanın gururunu yaşadı. Klasik araçların sıralandığı meydanda nostalji ve milli heyecan bir araya geldi.

Kayseri Klasik Araçlar Kulübü Başkanı Ayhan Yelkenoğlu, etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Cumhuriyetimizin 102. yılını klasik araçlarımızla kutlamak bizim için büyük onur. Bu anlamlı günde Talas halkıyla bir arada olmak gurur verici” dedi.

 Talas Belediyesine ait çift katlı otobüs ve Kayseri Klasik Araçlar Kulübü’ne ait araçlar Türk bayraklarıyla süslendi. Bayraklarla donatılan konvoy, Talas’ın cadde ve sokaklarında tur atarak vatandaşların yoğun ilgisini topladı.

Yediden yetmişe her yaştan vatandaş, balkonlardan ve sokaklardan ellerindeki bayraklarla korteje eşlik etti. Renkli görüntülerle geçen etkinlikte Talas, Cumhuriyet’in coşkusunu bir kez daha doyasıya yaşadı.

