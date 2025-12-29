Talas'ta Kar Teyakkuzu

Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Ekipleri, bu yıl ikinci kez etkili olan kar yağışıyla beraber çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Hem ilçe merkezi hem de kırsalda yapılan tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla Talas'ın yolları gece gündüz açık tutuluyor.

Talas'ta Kar Teyakkuzu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından belediye binası içinde 4 yıl önce kurulan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezinde yağışı ve hava sıcaklıklarını anbean takip eden ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı bölgelere anında müdahale ediyor.

90 kişiden oluşan kış çalışmaları ekibi, faaliyetlerini 2 vardiya halinde sürdürüyor.

KAMERALARLA TAKİP

Talas’ın 22 kırsal mahallesiyle birlikte ilçe merkezindeki ana arterlerini de gösteren kameraları izleyen ekipler, ulaşımın aksamaması adına gece gündüz nöbet tutuyor. Bir yandan kameraları takip eden ekipler diğer yandan da araçları uydu üzerinden izleyerek hızlı şekilde yönlendirmeleri sağlıyor.

6 adet bıçaklı tuzlama kamyonu, 2 adet greyder, 5 adet kepçe, 6 adet traktör, 3 adet büyük kepçe, 4 adet mini kepçe ve 2 adet kontrol aracı, 2 adet elle tuzlama aracı, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için yoğun olarak çalışıyor. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yılbaşı Öncesi Batıl 12 Üzüm Ritüeline Endişe Verici İlgi
Yılbaşı Öncesi Batıl 12 Üzüm Ritüeline Endişe Verici İlgi
Kayseri'de gıda denetimi: 1 yılda 75 milyon lira cezai işlem
Kayseri’de gıda denetimi: 1 yılda 75 milyon lira cezai işlem
Kayseri'nin komisyonsuz online yemek siparişi platformu 'Tıkyemek' tanıtıldı
Kayseri’nin komisyonsuz online yemek siparişi platformu “Tıkyemek” tanıtıldı
Eski Milletvekili Nurettin Kaldırımcı'dan Gazetemize Ziyaret
Eski Milletvekili Nurettin Kaldırımcı'dan Gazetemize Ziyaret
Kocasinan Belediyesi 8 Yılda 802 Milyon TL Tasarruf Sağladı
Kocasinan Belediyesi 8 Yılda 802 Milyon TL Tasarruf Sağladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025'te 110 Milyon TL'yi Aşan Sosyal Yatırım Gerçekleştirdi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025'te 110 Milyon TL'yi Aşan Sosyal Yatırım Gerçekleştirdi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!