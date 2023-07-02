Talas'ta Karot Alınıyor, Riskli Yapılar Tespit Ediliyor

Talas Belediyesi, ilçede belirlenen kentsel dönüşüm bölgelerinden karot örnekleri alarak riskli yapıları tespit etmeye başladı.

Talas Belediyesi Başkan Yardımcısı Ethem Mezgitli’nin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Talas Belediyesi yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, 2. etap kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen Harman Mahallesi Erciyes, Hatipoğlu ve Cemil Baba sitelerinde binalardan beton örnekleri alınarak yapıların risk durumları tespit ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onaylı firmalarla gerçekleştirilen uygulamada özel ekipmanlarla binalara zarar vermeden alınan örnekler analiz edilerek yapının beton kalitesi başta olmak üzere deprem riski gibi faktörler değerlendiriliyor. Talas Belediyesi kontrolünde toplam 23 blokta yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

Yapılan çalışmayı 6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrası yaşanan tedirginliği giderecek bir hamle olarak gören vatandaşlar, Talas Belediyesine teşekkürlerini iletti.