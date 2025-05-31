Talas'ta Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Sevinci

Talas Bahçelievler Mahallesinde Gülsan İnşaat tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandı. 4 blok 120 daire ve 13 ticari alandan oluşan Perla Sitesi, gerçekleştirilen açılış töreni ile ev sahiplerine teslim edildi.

Gülsan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gülmez, depreme dayanıklı sosyal alanlar inşa etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek; “Eski adıyla Tekin Sitesi ve Özgür Sitesi olarak adlandırılan Talas'ın güzide mahallesi Bahçelievler Mahallesinde miadını doldurmuş eski binaların yıkılıp yerine 6306 sayılı kentsel dönüşüm kanunu kapsamında depreme dayanıklı, yaşanılabilir sosyal alanlar, konutlar inşa etmenin gururunu yaşıyoruz. Bugün burada hayalini kurduğumuz bir projenin daha sonuna ulaşmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Perla Sitesi sadece bir yapı projesi değil bu şehrin dokusuna değer katmak modern yaşamın gerekliliğini estetik ve güvenle buluşturmak adına attığımız önemli bir adımdır. İlk adımı atarken hedefimiz netti. Sadece betonarme bir bina değil içinde huzurla yaşanacak bir yaşam alanı inşa etmek. Bugün geldiğimiz noktada bu hedefi sizlerle birlikte gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte gece gündüz demeden emek veren tüm teknik ekibe, mimar ve mühendis arkadaşlarıma, ustalarımıza, proje ortaklarımıza, sabırla ve güvenle bu süreci bizimle paylaşan siz değerli daire sahiplerine yürekten teşekkür ediyorum. Talas'a kazandırdığımız bu özel projede yer almak bizler için onur verici. Belediyemizin katkıları, destekleri ve gösterdikleri kolaylıklar sayesinde bu süreç çok daha sağlıklı ilerledi. Bu vesileyle başta Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın olmak üzere her zaman destek olan kamu kurum ve kuruluşlarına ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni evleriniz sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirsin Perla Sitesi sizlerin yeni hayatını açılan en değerli kapı olsun” diye konuştu.

Açılış törenine katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise “40 yıllık, 50 yıllık evlerimizi yenisiyle metrekaresi metrekaresine uyan, bütün imar şartları, depremsellikten tutun da şehirdeki bölge imarına kadar her şeyi uygun olmak üzere yapılan bir yapıda devletimiz herkesin önünü açmış oldu. Müteahhitin önünü açmış oldu, sizlerin önünü açmış oldu. Belediyemize görev verdi ve hem size hem müteahhitin işini kolaylaştırmaya gayret etmeye çalıştık. Ama kullandıktan bu kadar yıl geçtikten sonra artık kullanma ömrünü tamamlamış bir evin sıfırı ile tazelenmesi ve değiştirilmesi de herhalde dünyada başka ülkelerde yoktur. Bu kadar güzel bir sosyal proje. Allah devletimize güç kuvvet versin. Ahmet kardeşim buradan başka birkaç yerde daha başladı, başlıyor bitirdikleri oldu. Bizim en fazla yüzümüze ağartan müteahhit arkadaşlarımızdan. Hakikaten bu kentsel dönüşüm işi çok zor 100 kişi olsa tam 99’uncudan protokolü yapıp da muvaffakatnamesini alırken baştaki Allah uzun ömür versin herkese birisi hayatını kaybetse veya başka bir yere gitse varislerine gitse olay, bu sefer tekrar başa dönüyor. Bu konuda kentsel dönüşüm konusunda müteahhitleri hakikaten sizin adınıza kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Anahtar teslimi yapılan ev sahiplerinden emekli öğretmen Faruk Aslan, “32 yıldır bu eski binalarda buradaki binada ikamet etmekteydik. Ancak yüklenici firmanın bize gelip tekliflerde bulunmasıyla bizde anlaşmamızı sağladık. Kısa bir zamanda anlaşarak kentsel dönüşüme gittik ve verdiğimiz süre bitmeden 3 ile 4 ay daha yüklenici firmanın verdiği süreyi kullanma hakkı vardı. Daha önceden olmak üzere evlerimizi yaptı, teslim etti. Bugün de İnşallah nasip olursa anahtarlarımızı ve tapularımızı alacağız. Çok mutluyuz. Çünkü çevremizdeki bazı yıkılıp hala bekleyen yerleri gördükçe buranın da bu duruma gelmesi bizi daha çok mutlu ediyor. Gülsan İnşaat'ın başta Ahmet Bey olmak üzere bütün personeline çok teşekkür ediyorum. Evi Allah dostuma versin, düşmanıma da versin” şeklinde konuştu.

Emekli öğretmen Hamide Yakut ise ev sahibi olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Faruk hocamla aynı binada oturmaktaydım uzun süre beraber komşuluk ettik. Kentsel dönüşüme karar verdikten sonra biraz araştırma yapıldı, Gülsan İnşaat'ın bize güven verdiğini anladık. Biz de evlerimizi Gülsan İnşaata teslim ettik. Çok şükür 3 yılda o da bize teslim etti, güvenimizi boşa çıkartmadı. Çok mutluyuz, sevinçliyiz” ifadelerine yer verdi.