Talas'ta Kentsel Dönüşüm Sürüyor

Kentsel dönüşüm çalışmalarına hız veren Talas Belediyesi, hak sahibi vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantıları düzenliyor.

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  • 04.06.2023 10:20
  • Güncelleme: 04.06.2023 10:50
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Talas'ta Kentsel Dönüşüm Sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kentsel dönüşüm çalışmalarına hız veren Talas Belediyesi, hak sahibi vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantıları düzenliyor.

Toplam 3 etaptan oluşan kentsel dönüşüm projesinin 2. etabında yer alan Harman Mahallesi Erciyes, Hatipoğlu ve Cemil Baba Sitesi sakinleri ile bilgilendirme toplantısı yapıldı. Belediye Meclis Salonunda, imardan sorumlu başkan yardımcısı Etem Mezgitli başkanlığında gerçekleşen toplantıya, hane sahiplerinin yanı sıra Harman Mahallesi Muhtarı Rafet Livana da katıldı. Devam eden proje ile ilgili hak sahiplerine bilgilerin aktarıldığı toplantıda, vatandaşlardan gelen sorulara da cevap verildi.

Uzlaşma için müracaat etmek isteyen hak sahipleri 7 Haziran Çarşamba gününden itibaren Talas Belediyesi merkez binada yer alan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne başvurabilecekler.

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İHA

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