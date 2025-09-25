Talas’ta Kentsel Dönüşümde Tarihi Adım

“DİRENÇLİ BİNALARDA YAŞAMAK HAYATİ ÖNEME SAHİP”

Konuşmasında geçtiğimiz günlerde Kayseri’de düzenlenen deprem tatbikatına da değinen Başkan Yalçın, deprem gerçeğinin asla göz ardı edilemeyeceğini vurguladı. “1999, Van ve 6 Şubat depremlerini canlı şekilde yaşamış biri olarak şunu açıkça söylemeliyim; dirençli binalarda yaşamak en önemli tedbirdir. Bunun yolu da kentsel dönüşümden geçiyor” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞIMIZIN YÜKÜNÜ DEVLET VE BELEDİYE PAYLAŞIYOR”

Kentsel dönüşüm sürecinde devletin ve belediyelerin önemli destekler sunduğunu hatırlatan Yalçın, “Devletimiz kira yardımından vergi muafiyetine kadar birçok kolaylık sağlıyor. Biz de belediye olarak kat artışıyla hak sahiplerinin modern ve güvenli evlere kavuşmasına katkıda bulunuyoruz. Bu sosyal devlet anlayışının en somut göstergesidir” dedi.

“HARMAN MAHALLESİ’NDE YENİ BİR YAŞAM ALANI DOĞUYOR”

Başkan Yalçın, 1 milyon metrekarelik alanı kapsayan dönüşüm çalışmaları kapsamında Talas’ta bugüne kadar 2 bin 420 riskli konutun yıkıldığını, 4 bin 693 konut ve 438 dükkânın hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti. Harman Mahallesi 1. Etap’ta 62 Evler Sitesi’nin dönüştürüldüğünü ve 65 konutun anahtarlarının 2024 yılında teslim edildiğini hatırlatan Yalçın, 2. Etap için ise şu bilgileri verdi:

“Erciyes, Cemil Baba ve Hatipoğlu sitelerindeki 234 daireyi yıktık. Yerine 8 blokta 304 daire ve 32 dükkân inşa edeceğiz. Ayrıca 80 odalı bir otel için de ihale sürecini başlatıyoruz. Bu yatırım, hem hak sahiplerine güvenli yaşam sunacak hem de ilçemizin ekonomik hareketliliğine katkı sağlayacak.”

“AFETLERE KARŞI HAZIRLIĞIMIZ SÜRÜYOR”

Başkan Yalçın, Talas’ta sadece kentsel dönüşüm değil, afetlere karşı acil yaşam alanları oluşturma çalışmalarını da sürdürdüklerini kaydetti. Başakpınar Mahallesi’nde 100 konteynerden oluşan Acil Afet Sosyal Yaşam Merkezi’nin tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren Yalçın, “Burada tüm altyapısı hazır bir alan oluşturduk. Vatandaşlarımız deprem gibi durumlarda güvenli bir şekilde buraya yerleşebilecek. Ayrıca farklı mahallelerimizde acil durum konteynerleri hazırladık. AFAD yetkilileri de bu uygulamanın örnek bir çalışma olduğunu belirtti” şeklinde konuştu.

HAK SAHİPLERİNDEN TEŞEKKÜR

Programa katılan hak sahiplerinden İdris Akel ise, “Ellerinize sağlık, çok uğraştınız. Biraz daha süreci hızlandırabilir misiniz?” diyerek Başkan Yalçın’a teşekkür etti.