Talas'ta kış çalışmaları aralıksız sürüyor

Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Ekipleri, etkili olan soğuk ve kar yağışıyla birlikte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçe merkezi ve kırsalda yapılan tuzlama ve küreme çalışmalarıyla Talas'ın yollarında ulaşımın aksamaması sağlanıyor.

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  • 09.02.2023 15:57
  • Güncelleme: 09.02.2023 15:57
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Talas'ta kış çalışmaları aralıksız sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Ekipleri, etkili olan soğuk ve kar yağışıyla birlikte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçe merkezi ve kırsalda yapılan tuzlama ve küreme çalışmalarıyla Talas’ın yollarında ulaşımın aksamaması sağlanıyor.

Bir yandan depremin ardından bütün sosyal tesislerinin kapılarını açarak vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulunan Talas Belediyesinde bir yandan da kış çalışmaları aralıksız sürüyor. Kar yağışına göre harekete geçen ekipler, faaliyetlerini 2 vardiya halinde sürdürüyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından belediye binası içinde 3 yıl önce özel olarak kurulan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezinde yağışı ve hava sıcaklıklarını anbean takip eden ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı bölgelere anında müdahale ediyor.

Yağışlar kameralarla takip ediliyor

Talas’ın 22 kırsal mahallesiyle birlikte ilçe merkezindeki ana arterlerini de gösteren kameraları izleyen ekipler, ulaşımın aksamaması adına gece gündüz nöbet tutuyor. Bir yandan kameraları takip eden ekipler diğer yandan da araçları uygu üzerinden izleyerek hızlı şekilde yönlendirmeleri sağlıyor.

12 adet bıçaklı tuzlama kamyonu, 3 adet greyder, 13 adet kepçe, 9 adet traktör, 3 adet büyük kepçe, 4 adet mini kepçe ve 2 adet kontrol aracı, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için yoğun olarak çalışıyor.

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İHA

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