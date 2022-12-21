Talas'ta kış mesaisi başladı

Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Ekipleri, havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla birlikte ilçe merkezi ve kırsal kesimde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Daha önceden tuz ve ekipman hazırlıklarını tamamlayarak kar yağışını bekleyen ekipler, yağışların başlamasıyla birlikte kış çalışmaları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Belediye hizmet binası içinde özel olarak oluşturan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezinde yağışı ve hava sıcaklıklarını anbean takip eden ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı bölgelere anında müdahale ediyor. Talas’ın 22 kırsal mahallesiyle birlikte ilçe merkezindeki ana arterlerini de gösteren kameraları izleyen ekipler, ulaşımın aksamaması adına gece gündüz nöbet tutuyor. Bir yandan kameraları takip eden ekipler diğer yandan da araçları uygu üzerinden izleyerek hızlı şekilde yönlendirmeleri sağlıyor.

Toplam 447 kilometre kare genişliğe sahip belediye sınırlarındaki yolları takip eden ekipler, 90 personel ile 2 vardiya halinde, 7 gün 24 saat boyunca kış çalışmalarını sürdürüyor. 12 adet bıçaklı tuzlama kamyonu, 3 adet greyder, 13 adet kepçe, 9 adet traktör, 3 adet büyük kepçe, 4 adet mini kepçe ve 2 adet kontrol aracı, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için çalışıyor.