Talas’ta Kitapların Kalbi Atıyor: Sahaflar Çarşısı Açıldı

Başkan Yalçın, Türkiye’de yalnızca dört şehirde bulunan 7/24 Kütüphanelerden birinin Talas’ta bulunduğunu hatırlatarak, şehrin öğrenci nüfusuna yönelik yapılan bu projeyle yüzlerce öğrencinin aynı anda çalışma imkânı bulduğunu belirtti. Ayrıca cami altlarının kütüphanelere dönüştürülmesi, apartmanlara özel “100 yılda 100 kütüphane” kampanyası kapsamında 63 yeni kütüphane kurulması gibi örneklerle Talas’ın eğitimdeki atılımları vurgulandı.

Sahaflar Çarşısı’nın açılışı Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan ve davetliler tarafından yapılan kurdele kesimiyle gerçekleşti. Törende katılımcılara kitap armağan edilerek anlamlı bir jest yapıldı.

Kaymakam Memiş, Talas’ta kültür ve edebiyatla iç içe bir ilçede görev yapmanın kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, Sahaflar Çarşısı’nın şehre hayırlı olmasını diledi.

Bu yeni çarşı, sahafları bir araya getirmesiyle hem kitap dostlarını hem de kültür tutkunlarını buluşturacak sıcak bir durak olma yolunda ilk adımını atmış oldu.