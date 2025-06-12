Talas'ta Konteynerler Hem Yıkanıyor Hem Parfümleniyor

İlçe genelinde düzenli olarak yapılan çalışma kapsamında, özel sistemle donatılmış konteyner yıkama aracı sayesinde çöp konteynerleri yüksek basınçlı sıcak suyla yıkanıyor, ardından çevre dostu özel bir parfümle hoş bir koku sağlanıyor. 22 ayrı yağ esterinden oluşan bu özel koku karışımı, yaz aylarında sıkça karşılaşılan kötü kokuların ve sinek gibi haşerelerin oluşumunu engelliyor.

“TEMİZLİK SIRADAN BİR HİZMET DEĞİL, YAŞAM KALİTESİDİR”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada temizliğin sadece görsel bir unsur olmadığını, aynı zamanda halk sağlığı ve yaşam kalitesiyle doğrudan ilgili olduğunu vurguladı. Başkan Yalçın, şunları söyledi:

“Biz Talas Belediyesi olarak temizlik hizmetlerini sadece görev diye görmüyoruz. Bu şehrin insanına layık bir yaşam alanı sunmak, onların sağlığını ve huzurunu korumak adına sorumluluk üstleniyoruz. Konteyner yıkama ve parfümleme uygulamamızla Kayseri’ye örnek olduk. Bu artık Talas’ta sıradan bir hizmet değil, bir rutin haline geldi.”

Yalçın, uygulamanın yaz mevsiminde daha da yoğunlaştırıldığını belirterek, özellikle sinek ve kötü koku gibi çevresel sorunların önüne geçilmesinde büyük etkisi olduğunu söyledi.

HİJYENDE YENİ NESİL TEKNOLOJİ

Konteyner yıkama aracı, tamamen kapalı sistemle çalışıyor ve hiçbir atığın çevreye sızmasına izin vermeden işlemini tamamlıyor. Bu da Talas Belediyesi’nin çevreye duyarlı ve yenilikçi hizmet anlayışının bir başka örneği olarak öne çıkıyor.

Talas Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak adına gerçekleştirdiği hizmetleri yalnızca bugünü değil, yarını da düşünerek planlıyor. Konteyner yıkama ve parfümleme hizmeti de bu vizyonun somut bir yansıması olarak ilçe genelinde kararlılıkla sürdürülüyor.