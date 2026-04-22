Talas'ta Küçük Başkan Büyük Mesajlar Verdi

Talas Belediyesinde gerçekleşen anlamlı buluşmada Başkan Yalçın, geleceğin teminatı çocuklara verdiği değeri bir kez daha göstererek başkanlık koltuğunu temsili olarak Umut Mert Kahraman’a devretti.

KÜÇÜK BAŞKANDAN DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Koltuğa oturan minik başkan, yaptığı konuşmada hem duygu dolu hem de vizyoner mesajlar verdi. Sözlerine Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak başlayan Kahraman, çocukların sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesi için yapılan çalışmalara dikkat çekti. Çevre düzenlemeleri, yeşil alanlar, park ve bahçe projeleriyle çocukların doğayla daha fazla buluştuğunu ifade eden küçük başkan, Talas Pati Evi gibi projelerle hayvan sevgisinin de güçlendiğini vurguladı.

Konuşmasında sosyal belediyecilik anlayışına da değinen minik başkan, engelli bireyler için hayata geçirilen Engelli Araçları Bakım ve Onarım Atölyesi’nin önemine dikkat çekerek, hizmetlerin toplumun her kesimini kapsadığını ifade etti. Eğitim alanına yönelik projelerin de altını çizen Kahraman, okul bahçeleri ve peyzaj düzenlemelerinin en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

TEBESSÜM ETTİREN SORU

Minik başkanın, “Projemizin mimarı Mustafa Yalçın’a sormak istiyorum: Başlama tarihimiz ne zaman?” sözleri salonda tebessüm oluştururken, Başkan Yalçın da bu anlamlı soruya haziran ayını işaret ederek cevap verdi.

Başkan Yalçın, çocukların heyecanına ortak olarak yaptığı konuşmada, “İnşallah sizler de ileride belediye başkanı, kaymakam, milletvekili, bakan hatta cumhurbaşkanı olursunuz” diyerek genç nesillere olan inancını dile getirdi.

ÇOCUKLARA ANLAMLI HEDİYELER

Programın sonunda Başkan Yalçın, geleceğin büyüklerine finansal okuryazarlık kitabı, günlük, kalem ve not defteri hediye ederek bu anlamlı günü hatıralarla taçlandırdı.

Talas’ta 23 Nisan, sadece bir bayram değil; geleceğe duyulan güvenin, çocuklara verilen değerin ve yarınlara uzanan vizyonun en güçlü ifadesi olarak bir kez daha hayat buldu.