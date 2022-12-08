Talas'ta kültür sanat dolu Aralık ayı

Kültür sanat faaliyetleri ile dikkat çeken Talas Belediyesi'nde Aralık ayı da yine dopdolu geçecek.

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  • 08.12.2022 12:39
  • Güncelleme: 08.12.2022 13:12
Talas'ta kültür sanat dolu Aralık ayı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kültür sanat faaliyetleri ile dikkat çeken Talas Belediyesi’nde Aralık ayı da yine dopdolu geçecek.

7’den 70’e her yaş grubuna hitap eden programlarda çocuk ve yetişkin tiyatrosundan anma programına, fotoğraf sergisinden konser ve söyleşilere kadar dolu dolu bir aylık program hazırlandı. Tüm gösteriler ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak.

Son olarak geçen ay ilki düzenlenen Talas Festivali ile gündeme gelen Talas Belediyesi, birbirinden güzel kültür sanat etkinliklerine imza atmaya devam ediyor. Aralık ayı boyunca sürecek programların ilki Hacivat-Karagöz gösterisi olacak. 10 Aralık Cumartesi ve 11 Aralık Pazar günü saat 13.30’da Sabancı Kültür Merkezinde başlayacak gösteri, çocuklara keyifli saatler yaşatacak.

Talas’ın ve Kayseri’nin kültür sanat dünyasına renk katacak programların tamamı ücretsiz olarak takip edilebilecek. Bu ayın diğer programları ise şöyle:

Ayaklı Kütüphaneler (Söyleşi), Konuşmacı: Dursun Gürlek 14 Aralık Çarşamba, saat 13.30 Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi

Ziyafet Sofrası (Yetişkin Tiyatrosu), 16 Aralık Cuma, saat 19.30 Kayseri Üniversitesi Konferans Salonu

Çarpım Tablosu (Çocuk Tiyatrosu), 17 Aralık Cumartesi, saat 13.30 Kayseri Üniversitesi Konferans Salonu

Atatürk’ün Kayseri’ye Gelişi Fotoğraf Sergisi, 19 Aralık Pazartesi, saat 13.00 Talas Belediyesi Meclis Salonu Fuaye Alanı

Başarı Bedel İster Konferansı, Konuşmacı: Nurullah Genç 21 Aralık Çarşamba, saat 19.30 Sabancı Kültür Merkezi

Taksim Trio Konseri, 23 Aralık Cuma, saat 20.00 Erciyes Kültür Merkezi

Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı, Konuşmacı: Turgay Anar 27 Aralık Salı, saat 13.30 Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi

İHA

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