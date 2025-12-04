Talas’ta Kültür Ve Sanata Yeni Dokunuşlar

KLASİK SANATLAR AKADEMİSİ, KAĞIT ATÖLYESİ VE MUSİKİ CEMİYETİ’NE ZİYARET

Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanı’ndaki ziyaret kapsamında Klasik Sanatlar Akademisi, Kağıt Atölyesi ve Musiki Cemiyeti gezilerek sürdürülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alındı. Geleneksel sanatların yaşatıldığı atölyelerdeki üretim süreci, kursiyer faaliyetleri, eğitim içerikleri ve sanatçıların yürüttüğü projeler yerinde incelendi.

Talas’ın kültürel mirasını geleceğe taşıyan bu merkezlerde hem sanatsal gelişim hem de sosyal katılımı artırmayı hedefleyen yeni projeler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Gezinin ardından açıklama yapan Başkan Mustafa Yalçın, kültür ve sanatın toplumun ruhunu besleyen en önemli değerlerden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Küratör Ahmet Taner Özer, başkan yardımcımız ve birim müdürlerimizle birlikte Osmanlı Kültür Sokağımızda bulunan Klasik Sanatlar Akademisi, Kağıt Atölyesi ve Musiki Cemiyetini gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldık, yeni projeleri değerlendirdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.”

TALAS, KÜLTÜR VE SANATIN YENİ ÇEKİM MERKEZİ

Osmanlı Kültür Sokağı, bünyesinde barındırdığı müzeler, sanat akademileri ve atölyelerle Talas’ın kültürel kimliğini güçlendirirken geleneksel sanatların yaşatılması, gençlerin üretime katılması ve ilçenin sosyal yaşamının zenginleşmesi açısından önemli rol üstleniyor.

Başkan Yalçın’ın yaptığı incelemeler, Talas Belediyesi’nin kültür ve sanata verdiği önemin yeni projelerle daha da büyüyeceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.