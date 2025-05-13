Talas'ta Kurban Pazarına Başvurular Başladı

Buna göre Talas’ta kurbanlık hayvan satışı, önceki yıllarda olduğu gibi yine Reşadiye Mahallesi eski stadyumda yapılacak. Buradan kurban satış yeri almak isteyen besiciler için de başvurular başladı. 16 Mayıs 2025 Cuma gününe kadar yapılacak başvuruların ardından 20-23 Mayıs tarihleri arasında kura çekilerek yerler belirlenecek. Kurban pazarından yer almak isteyenler, Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvuru yapacak.

KESİM YERLERİ DE BELİRLENDİ

Öte yandan Talas’ta kurban kesim yerleri de belirlendi. Buna göre Reşadiye’deki Kurban Pazarının yanı sıra Mevlana Mahallesi Salı Pazarı, Yenidoğan Mahallesi Perşembe Pazarı ve Harman Mahallesi Cemil Baba Pazarı’nda kurban kesimi yapılabilecek.

Belirlenen yerlerin dışında kurban satışı ve kesimine izin verilmeyecek.

Konuyla ilgili detaylı bilgi için Talas Belediyesi’nin 0352 437 00 54 nolu telefonunun 5210 dahili hattı aranabilir.