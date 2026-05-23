Talas'ta kurban pazarına yoğun ilgi

Kurban Bayramı yaklaşırken Talas Belediyesi'nin Reşadiye Mahallesi eski stadyum alanında her yıl kurduğu kurban kesim ve satış alanı, bu yıl da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Düzenli yapısı, hijyenik ortamı ve ulaşım kolaylığıyla dikkat çeken alan, hem satıcıların hem de vatandaşların memnuniyetini kazanıyor.

Talas Belediyesi tarafından bayram öncesinde hazırlıkları tamamlanan kurban satış alanında besiciler için geniş ve düzenli padoklar oluşturulurken, vatandaşların rahat alışveriş yapabilmesi için de çeşitli tedbirler alındı. Alanda temizlik, güvenlik, su, elektrik ve denetim hizmetleri kesintisiz şekilde sürdürülüyor. Şehrin farklı noktalarından gelen vatandaşlar, sağlıklı ve güvenilir ortamda kurbanlık alışverişi yapmanın rahatlığını yaşarken, besiciler de kendilerine sunulan imkanlardan dolayı memnuniyetlerini dile getiriyor. Talas Belediyesinin yıllardır sürdürdüğü planlı kurban pazarı uygulaması sayesinde hem görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor hem de vatandaşların ibadetlerini huzurlu bir ortamda yerine getirmeleri sağlanıyor. Bayram süresince kullanılacak kesim alanlarında da hijyen ve düzen ön planda tutulacak.

Öte yandan Talas Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına denetim, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Haber Merkezi

