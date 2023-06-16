Talas'ta Kurban Satış Yerleri Kura İle Belirlendi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Talas Belediyesi de çalışmalarını tamamladı. Kurban satış ve kesim yerlerinin hazırlıklarını tamamlayan Talas Belediyesi satış yerlerini kura ile sahiplerine teslim etti.

PAYLAŞ
  • 16.06.2023 13:11
  • Güncelleme: 16.06.2023 13:38
  • 137
Talas'ta Kurban Satış Yerleri Kura İle Belirlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Talas Belediyesi de çalışmalarını tamamladı. Kurban satış ve kesim yerlerinin hazırlıklarını tamamlayan Talas Belediyesi satış yerlerini kura ile sahiplerine teslim etti.

Talas Belediyesi, Reşadiye Mahallesi’nde kurulan kurban satış alanında kura çekim usulü ile belirlenen yerler, kurbanlık hayvan sahiplerine teslim edildi. Böylece, Toplamda 85 hayvan yetiştiricisinin katıldığı kura çekiminde 73 küçükbaş, 12 büyükbaş hayvan satış yeri kurban satıcılarına tahsis edilmiş oldu. İçerisinde su ve elektrik başta olmak üzere birçok imkânı bulunduran kurban satış ve kesim yeri kurban satışı için kuraya gelenlerden de tam not aldı. Çömlekçi Mahallesinden hayvan üreticisi Âdem Köse, pazar yerini çok beğendiklerini ifade ederek “Buradan Mustafa Yalçın Bey’e çok teşekkür ederim, çok güzel bir yer. Bundan iyi bir hizmet olamaz, bundan güzel bir yer olamaz. Çok teşekkür ederim" dedi.

Örencik Mahallesinden Galip Köşker de "Pazar yeri çok güzel, yapılan hizmet çok güzel" ifadelerini kullanarak Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kadınların el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıktı

Kadınların el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıktı

Başkan Palancıoğlu, minik öğrencilerin karnelerini verdi

Başkan Palancıoğlu, minik öğrencilerin karnelerini verdi

Talas'ın Kütüphanelerinde YKS'ye Hazırlandılar

Talas'ın Kütüphanelerinde YKS'ye Hazırlandılar

Tomarza'da karne heyecanı

Tomarza'da karne heyecanı

Yahyalı Belediyesi Yeni Araçlarını Törenle Tanıttı

Yahyalı Belediyesi Yeni Araçlarını Törenle Tanıttı

Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin karne heyecanını paylaştı

Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin karne heyecanını paylaştı

Çok Okunanlar
1
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

2
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

3
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

4
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

5
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

6
Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KTO Başkanı Gülsoy: 'Kadın girişimcilerimize E-ticaret eğitimi vereceğiz'

KTO Başkanı Gülsoy: “Kadın girişimcilerimize E-ticaret eğitimi vereceğiz”

Kaymakam Kaya, '22 ülkeye Yahyalı elmasını ihraç ediyoruz'

Kaymakam Kaya, “22 ülkeye Yahyalı elmasını ihraç ediyoruz”

DAHA FAZLA
24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın yakalandı

24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın yakalandı

Başkan Odakır: 'Öğrencilerimizin iyi bir tatil geçirmelerini diliyorum'

Başkan Odakır: 'Öğrencilerimizin iyi bir tatil geçirmelerini diliyorum'

Melikgazi'nin Karne Şenliği'nde çocuklar doyasıya eğlendi

Melikgazi'nin Karne Şenliği'nde çocuklar doyasıya eğlendi

Jandarma, fuara gelen ziyaretçileri bilgilendirdi

Jandarma, fuara gelen ziyaretçileri bilgilendirdi

Şaban Çopuroğlu: 'Emek veren ve ter döken bütün öğrencilere başarılar diliyorum'

Şaban Çopuroğlu: 'Emek veren ve ter döken bütün öğrencilere başarılar diliyorum'